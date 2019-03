And The Oscar Goes To, Lisbon Film Orchestra

A Lisbon Film Orchestra é isso mesmo, trazer a música do cinema para a dimensão de espectaculo ao vivo.Duas noites para ouvir a música dos oscares, as premiadas e as dos filmes premiados, " And the Oscar goes to" é o titulo deste espectaculo, os oscares desde 1954 até hoje, como gosta de sublinhar o maestro Nuno de Sá e desta vez com bailarinos, apresentador e histórias de cinema. Bandas sonoras dos filmes premiadas pela Academia de Hollywood ao longo de 66 anos. Desde "I got rhythm" de "Um americano em Paris" lançado em Portugal em 1952, "Maria e America" de "West Side Story" de 1961, aos mais recentes " Elephant love medley" do "Moulin Rouge", de 2001, e "Skyfall" de "007-Skyfall" de 2012, vão ser mais de 13 bandas sonoras de filmes premiadas com óscares, em interpretação da Lisbon Film Orchestra no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril. "Shallow", Óscar de Melhor Canção Original de 2019, pela primeira vez ao vivo em Portugal. A Lisbon Film Orchestra é uma orquestra, dirigida pelo maestro Nuno Sá, que atuará neste Concerto, com 18 músicos e vários cantores intérpretes convidados. Como nos Oscares a Lisbon Film Orquestra quer trazer todo brilho da noite da entrega das estatuetas, Como O casino do Estoril fosse o palco de Los Angeles. "And the oscar goes to, é a música do cinema ao vivo.

PUB