Ao Bolo Rei de Berlim só falta a fava

"O nosso bolo rei não podia ser mais típico, só lhe falta mesmo a fava", descreve Paula Gouveia, dona da Bekarei, que ocupa um lugar confortável no bairro de Prenzlauer Berg, no centro de Berlim. A padaria e pastelaria, abriu em 2006, pela mão de uma portuguesa e de um grego.

"Vivemos neste bairro há 18 anos. Tudo aconteceu porque esta é uma padaria da Alemanha de Leste muito típica, ainda com muitos elementos do design da DDR. Andávamos à procura de um sítio e, quando passávamos por aqui com o carrinho de bebé, repetíamos sempre: "mal os donos saiam, nós entramos". E assim foi, mal eles saíram para a reforma nós resolvemos ficar com esta padaria, porque tinha imenso charme", conta a portuguesa, a viver há mais de duas décadas na Alemanha.

Do pastel de natal, ao pão de deus, a oferta é sempre variada e na época natalícia juntam-se o bolo rei, o bolo rainha e o pão de ló. No ano passado, a Bekarei não vendeu os tradicionais doces portugueses porque, explica Paula Gouveia, os ingredientes nem sempre são fáceis de encontrar.

"Fazer o bolo rei em Portugal é muito mais fácil porque lá têm acesso a todos os ingredientes necessários, nomeadamente à fruta cristalizada picada. Aqui é muito difícil arranjar, e o que encontramos tem muito açúcar", adianta Paula.

"Porque para vender", acrescenta, "tem de ser um produto de qualidade". O resultado, garante, "é um bolo muito fofinho, com açúcar em pó e fruta cristalizada em cima". E só falta mesmo a fava, "não fosse alguém engasgar-se", brinca.

"Este ano, conta todas as minhas expectativas, até recebemos muitas encomendas, cerca de 50, o que para nós é muito. Mas acredito que no próximo ano as vendas aumentem, as pessoas têm mesmo de provar. Às vezes compramos o bolo rei só mesmo por tradição, mas se comprarmos fresquinho, numa padaria (como é o nosso caso), passamos a comê-lo também porque nos sabe bem", garante Paula Gouveia.

As encomendas foram feitas principalmente por portugueses, mas também por alguns alemães que conhecem o país e têm curiosidade pela gastronomia. "O turismo deu uma ajuda nisso", justifica a proprietária da Bekarei, acrescentando ainda assim que "o bolo rei não pode competir com o stollen, o bolo típico de natal na Alemanha."

O "stollen" é feito com especiarias, uvas passas, e frutas cristalizadas e a massa é muitas vezes preparada com dois meses de antecedência. "A comprar, os alemães compro esse bolo e não o nosso, a não ser que já tenham estado em Portugal e conheçam", esclarece Paula Gouveia.

Em 2014, a Bekarei participou no concurso "A Melhor Padaria da Alemanha", conquistando o sexto lugar de toda a Alemanha e o primeiro lugar em Berlim e Alemanha de Leste.

O programa, emitido pelo canal alemão ZDF em outubro de 2014, baseava-se numa competição entre padarias de várias cidades do país.