Após 22 anos, os Cães Vadios voltam a dar um concerto. O Cave 45 vai fechar

Vai ser um reencontro com os palcos ao estilo punk: "quinze ou vinte minutos", diz Óscar Pinho, e tem como objetivo assinalar o fecho do Cave 45, um local que, no Porto, em pouco anos se tornou num dos pontos de paragem obrigatórios para quem gosta de rock e concertos ao vivo.

O jornalista Rui Tukayana falou com Óscar Pinho, baixista dos Cães Vadios, que também é sócio do bar que encerra portas no final do ano

Os Cães Vadios são uma memória da música portuense, e sem novas idas a estúdio ou outros concertos marcados, é assim que vão continuar a ser.

O concerto da banda de punk portuense está integrado no ciclo "Rock and Roll Circus", uma "programação periódica" do Cave 45, explicou Óscar Pinho, um dos sócios do espaço portuense que vai fechar depois da passagem de ano e também baixista dos Cães Vadios, cujo último concerto aconteceu em outubro de 1995, nas Noites Ritual.

"Este concerto partiu do desafio de um amigo, que foi aceite. Mas é uma coisa efémera, não temos pretensões de voltar. Vai ser um concerto bastante curto, onde vamos tocar quatro temas", apontou o baixista do grupo. Os Cães Vadios fizeram "meia dúzia de ensaios", para que pudessem estar em palco "com alguma qualidade, para não estragar a imagem da banda", e até "tocar melhor, com mais experiência".

Quanto ao bar e sala de concertos Cave 45, no Porto, o espaço vai fechar as portas depois da passagem de ano. O encerramento, já anunciado desde outubro, gerou "muita especulação em relação às causas, algumas delas erradas", disse Óscar Pinho, principalmente devido a uma petição 'online', que procurava reverter a decisão e reúne atualmente cerca de 1.500 assinaturas, que apontava a reconversão do prédio numa unidade hoteleira como a razão do fecho.

"O fecho não se deve diretamente à questão imobiliária. Segundo a petição, o Cave 45 iria ser transformado num hostel e isso não é verdade", referiu, até porque a "razão principal" é financeira, campo onde as coisas "não estavam a correr muito bem".

Apesar de "nunca ter gerado dívidas", os sócios "estiveram bastante tempo sem receber, não estava a compensar o esforço", apesar de "ironicamente, depois de saber que ia fechar, ter passado a correr bastante bem".

"Este período tem corrido muitíssimo bem, as pessoas parece que adoram funerais. A partir do momento em que anunciámos que íamos fechar, as coisas têm corrido muito bem", comentou Óscar Pinho, que, com Iolanda Pereira e Paulo 'Rodas' Pereira, abriu o Cave 45.

A despedida terá, nesta quinta-feira, a noite "Rock and Roll Circus", ciclo "periódico" do espaço, com o regresso dos Cães Vadios. Na sexta-feira, os Juseph sobem ao palco ao lado dos Muay, antes do regresso dos Peste & Sida ao espaço, no sábado, depois de terem atuado "no início da Cave".

Na noite de domingo para segunda-feira, de passagem de ano, a programação da última noite do Cave 45 incide num "concerto especial" dos amigos Hellcharge, dos lisboetas Roädscüm e dos espanhóis Black Panda, banda da Corunha que já passou pela casa portuense.

Dada a natureza especial da noite, o bar optou por "começar [os concertos] mais tarde, com um bilhete mais barato, para quem quiser celebrar a passagem de ano e beber um último copo".