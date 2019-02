Arte e gastronomia: simbiose perfeita em Serralves

Associar a arte à gastronomia de alto nível é o objetivo do programa denominado Arte ao Jantar, uma curiosa e aliciante simbiose de dois mundos movidos pela criatividade.

Com assinatura de Joana Vasconcelos, "I"m Your Mirror" é uma retrospetiva da carreira da artista portuguesa, que escolheu trabalhos produzidos entre 1997 e os dias de hoje, para além de ter incorporado alguns especialmente concebidos para esta exposição.

Tacita Dean é uma reputada artista britânica-europeia, que assinou uma das exposições, consideradas pela critica britânica uma mais relevantes de 2018.

A visita guiada tem início às 17h00 horas, antecedendo a experiência enogastronómica no restaurante Links, a partir das 19h30 horas.

Os chef"s Renato Cunha, do restaurante Ferrugem (Famalicão), e Mónica Pereira, formadora e consultora em pastelaria e doçaria artesanal, na sobremesa, assinam um verdadeiro manjar de sabores e de texturas que terá a desejada harmonização com vinhos brancos, tintos e Porto, criteriosamente escolhidos a partir da seleção efetuada pelo Painel de Avaliação, que todos os meses, reúne no restaurante.

Do jantar, constam três snacks a acompanhar a bebida de boas-vindas; uma entrada, peixe, carne e sobremesa, sendo cada um dos pratos devidamente harmonizado com um vinho específico da referida seleção referida.

O primeiro evento desta iniciativa do Alivetaste.com decorre no dia 1 de março e as inscrições são limitadas.

O valor para desfrutar destes momentos imperdíveis será de 85€ por pessoa incluindo a visita às exposições patentes no Museu de Serralves. Inscrições limitadas.