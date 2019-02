As cidades do Porto, Braga, Lisboa, Coimbra e Setúbal vão receber, ao longo do mês de fevereiro e até 1 de março, o ciclo de cinema "Viva João César Monteiro" , organizado pela Medeia Filmes e a Leopardo Filmes.

Numa altura em que passam 16 anos da morte de um dos realizadores mais importantes do Novo Cinema Português, o produtor Paulo Branco destaca que "mais do que uma homenagem, isto faz parte de um trabalho que é minha obrigação, que é manter vivos os filmes e a obra de João César Monteiro".

Ouça aqui a conversa entre o produtor Paulo Branco e a jornalista Cláudia Arsénio

Paulo Branco considera ainda que, tendo em conta "a enorme liberdade, originalidade, risco, loucura que o César nos transmitiu através dos seus filmes, dessas obras-primas que ele foi fazendo ao longo do tempo", este ciclo é também "uma afirmação do cinema que nos interessa, o cinema que queremos continuar a defender". No caso de Lisboa, o ciclo assinala também a despedida da Medeia Filmes do Cinema Monumental .

Questionado sobre as conhecidas polémicas do realizador, por vezes mais mediatizadas do que os próprios filmes, o produtor não tem dúvidas. "Não é uma questão de ser justo ou não. A mediocridade dessas pessoas que julgam o João César pelas suas polémicas, e que nem sequer tiveram alguma vez a curiosidade de ver um filme, nem as considero. Acho triste, mas é um reflexo, infelizmente, de muita coisa da nossa sociedade".

O ciclo arranca esta terça-feira, no Rivoli - Teatro Municipal do Porto, com a exibição de "Recordações da Casa Amarela" (1989) e "Vai e vem" (2003). No dia 6, no teatro do Campo Alegre, vão ser exibidas curtas do realizador e haverá leitura de poemas da autoria de João César Monteiro por Isaque Ferreira.

Depois o ciclo segue para o Theatro Circo de Braga (dias 11 e 17), Cinema Monumental em Lisboa (entre os dias 17 e 20), Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra (dia 18), e Auditório Charlot, em Setúbal (a partir de 21 de Fevereiro). Vão ser exibidos também" A Comédia de Deus" (1995) e "As Bodas de Deus" (1998), "Branca de Neve" (2000) e "Silvestre" (1981).