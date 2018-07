Belém Art Fest: Há música à noite nos museus

O claustro do Mosteiro dos Jerónimos, o Museu Coleção Berardo, o Museu Nacional de Arqueologia, o Picadeiro Real, os Jardins do Palácio de Belém, o Museu da Presidência da República e ainda o Jardim da Praça do Império são os diferentes espaços invadidos pelo Belém Art Fest, que, nesta 7.ª edição, somar quase 30 atuações.

O festival dos museus à noite promove espetáculos em espaços especiais, que, para além da música, têm encantos próprios - desde a arquitetura às obras expostas, ou mesmo pela singularidade de abrirem especialmente para o festival.

Quanto à música, são muitas e muito diferentes as propostas do cartaz. Da assinatura portuguesa com Márcia, JP Simões, Janeiro, Beatriz Pessoa, Noiserv, Tomara ou Conan Osíris, aos brasileiros Marcelo Camelo ou Momo, o guineense Kimi Djabaté ou também a britânica Lianne La Havas, entre muitos outros.

As visitas guiadas são a partir das 19h00, os espetáculos começam às 20h00,mase o Jardim da Praça do Império, com street food e mercado de artesanato, abre logo ao final da tarde.