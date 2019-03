Uma criança de quatro anos que prefere bonecas e contos de fadas àquilo que a sociedade aponta como sendo de rapaz. Jake está no centro de um filme no qual pouco aparece. A ação está centrada nos pais e na forma como eles vão lidar com uma diferença que lhes foi apontada pela diretora da escola que Jake frequenta.

Mas mais do que um filme sobre a identidade de género, "Uma criança como Jake" é um filme sobre parentalidade.

À boleia do filme, a Zero em Comportamento e a distribuidora Alambique realizaram uma série de sessões especiais seguidas de conversas abertas ao público sobre parentalidade, diferença e educação. A primeira sessão contou com a presença do psiquiatra Daniel Sampaio, que falou sobre a aceitação da diferença e o papel dos pais e da escola.

As duas sessões seguintes abordaram o tema das expectativas e a forma como lidar com a diferença em ambiente escolar.

