"BrinCadeiras" vence Concurso Nacional de Teatro e vai atuar no Teatro da Trindade

O Grupo D´Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal (GAC) foi o grande vencedor do Concurso Nacional de Teatro (Conte) e, por ter vencido a categoria "Ruy de Carvalho", terá a oportunidade de apresentar a peça "BrinCadeiras" no Teatro da Trindade, em Lisboa, nos dias 22, 23 e 24 de junho.

A 14.ª edição do Concurso Nacional de Teatro - 2018 (CONTE) contou com a participação de nove grupos de teatro amador espalhados pelo país e realizou-se entre 27 de janeiro e 3 de março, em Póvoa de Lanhoso, promovida pela Federação Portuguesa de Teatro, com o apoio da Fundação INATEL, e pela Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso.

Lista de vencedores do XIV Concurso Nacional de Teatro

MELHOR DESENHO DE LUZ - Prémio Orlando Worm

BRINCADEIRAS (João Lacueva) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR SONOPLASTIA

BRINCADEIRAS (Bernardo Beja e Duarte Molarinho) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR CENOGRAFIA

BRINCADEIRAS (Cláudio Hochman) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR GUARDA-ROUPA

ANTÓNIO - UM NOME, DOIS MUNDOS (Maíra Ribeiro) - Ass. Soc. Cultural dos Funcionários da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso

MELHOR INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA FEMININA

Lígia Bugalho (MARIA, SENHORA DE MIM) - Pateo das Galinhas - Grupo Experimental de Teatro da Figueira da Foz

MELHOR INTERPRETAÇÃO SECUNDÁRIA MASCULINA

Mário Filipe (BRINCADEIRAS) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL FEMININA

Ana Graça (RESTOS) - CCDTML - Centro Cultural e Desportivo os Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa

MELHOR INTERPRETAÇÃO PRINCIPAL MASCULINA

Rui Leitão (BRINCADEIRAS) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR ENCENAÇÃO

BRINCADEIRAS (Cláudio Hochman) - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

MELHOR PRODUÇÃO/PRÉMIO RUY DE CARVALHO

BRINCADEIRAS - Grupo D"Artes e Comédias do Grupo Desportivo e Cultural do Banco de Portugal

JÚRI POPULAR/PRÉMIO MARIA DA FONTE

O MAIS LONGO VERÃO - Grupo Cultural e Recreativo Nun"Álvares - Teatro Vitrine

PRÉMIO IBÉRIA (Prémio Internacional)

CÁSINA - GAT Grupo Alhama de Teatro (Corella - Navarra)