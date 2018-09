Cascais vai ver a luz. Várias, na realidade

Cascais vai receber, mais uma vez, o LUMINA Festival da Luz, que já vai na sua sétima edição. É nas noites de 21 a 23 de setembro que várias instalações de luz artísticas, projetos contemplativos, video mappings, performances, desfile e projetos interativos vão estar espalhados pela vila, mais precisamente nas zonas da baía e da marina, mas também em vários jardins e ruas.

O tema da edição de 2018 é "Cores e Formas" e vai ser explorado por 17 obras de artistas nacionais e internacionais.

Se quiser visitar este festival mas não viver em Cascais, vai poder contar com a ajuda da CP. Por apenas 2 euros por noite, é possível fazer o percurso entre Lisboa e Cascais nos comboio que começam a partir da capital às 19h e permitem regresso após as 21h.

Ivo Schoofs, Picto Facto, OCUBO, the dots, The BLKBRDS, JUKEBOX crew e Laurent Fort, bem como o músico Marc Urselli são alguns dos artistas que vão contribuir com obras para esta edição do LUMINA.

Polónia é o país convidado

É tradição deste festival apresentar, a cada ano, um país convidado: este ano é a Polónia. Deste destaque resulta que os visitantes vão poder saber mais, ao longo dos três dias do festival, sobre a gastronomia e cultura do país. Além disso, também da Polónia vem o artista Robert Sochackj

A organização espera uma afluência de mais de 400 mil pessoas. O LUMINA é considerado pelo The Guardian como um dos dez melhores festivais de luz na Europa.