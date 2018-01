Catedral do Panamá vai ser restaurada por portugueses

A Dalmática conservação & restauro, uma empresa portuguesa com pronúncia do norte, foi a firma escolhida para restaurar catedral do Panamá, o mais importante templo do país.

Os 10 anos de existência tornaram a Dalmática uma das mais reconhecidas empresas de conservação e restauro a nível mundial. A coordenadora responsável pela parte do restauro, Sofia Lobo, conta à TSF que o projeto na catedral do Panamá é uma obra desafiante e "o maior passo que a Dalmática procurava: um trabalho longo que se projete noutras direções".

Sofia Lobo entrevistada por Beatriz Morais Martins

Os oito membros da equipa de restauro vão trabalhar os 20 metros do retábulo-mor, a pintura sobre tela, e a mesa de altar da catedral. A coordenadora explica que vão ser retirados à igreja os acrescentos dos últimos anos, de forma a recuperar a pintura do século XIX, ou seja, apesar de se tratar de um templo do século XVIII a equipa portuguesa decidiu "manter a aparência do século XIX, porque é a aparência a que as pessoas já estão habituadas e que respeitam durante o período de vida deste retábulo".

Apesar do trabalho já realizado em obras religiosas na Colômbia, no Uruguai e no Equador, o restauro da catedral do Panamá ganha um maior impacto por se tratar de uma obra que vai ser estreada pelo Papa Francisco no começo das Jornadas Mundiais da Juventude.

Sofia Lobo afirma que esse é um pormenor importante no currículo da empresa. "Temos esta responsabilidade, este grande entusiasmo por estarmos inseridos em todo este projeto que culminará neste dia grande": o dia em que o Papa Francisco inaugura um templo renovado com pormenores trabalhados por mãos portuguesas.

Tendo como principal cliente a igreja Católica, a empresa apresenta-se com uma junção de símbolos que causam grande impacto no meio religioso: a escolha de um peixe como logótipo retrata a marca que os cristãos utilizavam para se identificarem na altura das perseguições. Já o nome Dalmática - refere-se às vestes utilizadas pelos diáconos que, metaforicamente falando, tal como estes servem a igreja também a empresa está ao serviço do património.