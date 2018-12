Receber uma estrela Michelin é o sonho de qualquer chef de cozinha e Dani García conseguiu concretizá-lo três vezes. A última aconteceu em novembro, no jantar de cerimónia dos resultados do Guia Michelin 2019, organizado pela primeira vez em Lisboa, mas poucas semanas depois de receber o galardão, o chef de Málaga anunciou que vai deixar a alta cozinha e transformar o seu restaurante numa "steak house".

No próximo outono, antes de apresentar a edição do guia de 2020, García vai despedir-se do seu premiado restaurante e transformá-lo num espaço onde quem vai brilhar são os hambúrgueres, avança o jornal La Vanguardia.

O chef explicou ao mesmo jornal que esta decisão não é uma crítica ao prémio, mas que resulta de uma vontade de tornar a cozinha andaluza uma referência no mundo: "A traição seria renunciar às estrelas, algo que não pretendo fazer, porque toda a minha vida me sentirei como um chef e porque esse guia é tudo para mim e não descarto no futuro ter um restaurante com estrelas novamente."

O restaurante de García vai estar aberto até outubro de 2019 e depois vai ser reabilitado. O novo espaço promete apresentar bons pratos "a um preço acessível".

No total, Portugal contém, no Guia Michelin de 2019, 167 restaurantes referenciados, dos quais 36 são Bib Gourmand e 105 estão distinguidos como Prato Michelin ('uma cozinha de qualidade'), além dos 26 com estrelas Michelin. Constam ainda 165 hotéis e turismos rurais.

Esta é a lista dos restaurantes portugueses distinguidos pelo Guia Michelin:



Uma estrela



A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro) - novidade



Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)



Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos; Rui Silvestre saiu no início do ano)



Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)



Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)



Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)



Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes; Miguel Rocha Vieira saiu este mês)



G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves) - novidade



Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Daniele Pirillo)



Henrique Leis (Almancil, chef Henrique Leis)



LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga - Milton Anes saiu em março)



L'AND Vineyards (Montemor-o-Novo, chef Miguel Laffan)



Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)



Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)



Midori (Sintra, chef Pedro Almeida) - novidade



Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)



São Gabriel (Almancil, chef Leonel Pereira)



Vista (Portimão, chef João Oliveira)



William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)



Willie's (Vilamoura, chef Willie Wurger)



Duas estrelas



Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa) - novidade



Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)



Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)



Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)



The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)



Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)