Ciência, humor e ficção. Primeira série sobre educação para a saúde "é um espanto"

A série vai ser exibida na RTP, a partir do próximo dia 8 de abril e mistura ciência, com humor e ficção. Um dos autores do formato, Nuno Teixeira Marcos, da Unidade de Prevenção de Cancro do IPATIMUP - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, reconhece que o "recurso à ficção e ao poder das histórias, e o uso de um tom mais leve e até divertido foram as duas opções mais arriscadas". Aliás, dizem, "antes de mais tem de ser um produto audiovisual apelativo, as pessoas primeiro têm de querer ver os episódios para depois estarem disponíveis para aprender".

A jornalista Sónia Santos Silva apresenta alguns minutos para mudar de vida, bem mais que dois

O registo dos episódios, adianta Nuno Teixeira Marcos, "recorre a explicações científicas rigorosas, mas será leve e informal, com espaço para o humor. Esta frescura no tom é pouco habitual em programas de saúde e será um fator de novidade. Em cada episódio vamos fazer perguntas e desafiar o espetador".

Para além da versão televisiva, a série prolonga-se por outras plataformas de comunicação. O projeto "2' Minutos para mudar de vida" terá um site, uma aplicação para telemóvel, assim como uma presença nas redes sociais, disponibilizando, de forma sincronizada com a exibição na RTP, conteúdos e desafios adicionais que aprofundam os temas da série.

Outra componente do projeto passa por sessões regulares de educação para a saúde, durante um ano, em várias cidades do país. Em cada sessão, "os episódios referentes a um determinado tema da prevenção servirão de mote para um debate com especialistas e para uma sessão de perguntas aberta a todos os presentes".

2' Minutos para mudar de vida tem como principal parceiro a Fundação Belmiro de Azevedo, contando também com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação "La Caixa".