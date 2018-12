As cinco curtas têm em comum o universo do cinema fantástico e o facto de serem, na sua maioria, baseadas ou inspiradas em obras literárias. A sessão em Paris foi programada pelo festival MoteLX e acontece em parceria com o Instituto Camões. A Cinemateca Francesa é a última etapa do "MOTELX On Tour", um programa de exibição de curtas portuguesas que este ano passou pelo Brasil e Luxemburgo.

A sessão na Cinemateca Francesa começa com "A estranha casa na bruma", de Guilherme Daniel, filme inspirado num conto de H.P. Lovecraft e premiado este ano no MoteLx.

Segue-se "A instalação do medo", uma comédia negra de Ricardo Leite, inspirada numa obra de Rui Zink e feita em contexto escolar.

É ainda exibida "Coração revelador", segunda curta-metragem da atriz e realizadora São José Correia, a partir de um conto de Edgar Allen Poe.

E "The bad girl", de Ricardo Machado, a partir de uma narrativa de Gonçalo M. Tavares.

A fechar, será exibido "Thursday Night", de Gonçalo Ferreira de Almeida, um 'thriller' protagonizado por dois cães e inspirado no álbum "Thursday Afternoon", de Brian Eno, e premiado no MoteLX em 2017.

Na sessão em Paris estarão presentes os realizadores Ricardo Leite e Guilherme Daniel, para uma conversa com o público.