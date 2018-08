Comer, beber, dançar e mergulhar. O banho de São Romão vem aí

Pão e vinho sobre o areal. Carne em vinha de alhos, toucinho, melancia e muito mais se oferece e partilha nas Festas de S. Romão, em Santiago do Cacém.

Era do interior, das terras mais lá longe, que os trabalhadores celebravam o fim da faina agrícola com um dia de praia. O único dia de praia do ano para quem moldava a terra às necessidades.

Este sábado a tradição volta a ser o que era.

O presidente da Junta de Santo André explicou à jornalista Teresa Dias Mendes como vai renascer a tradição do banho de São Romão

David Gorgulho, presidente da junta de freguesia de Santo André, inicia o cortejo e convida a ir até a esta praia da costa alentejana, para se juntar à festa.

"É para fortes", avisa. Às 11h30 da manhã já se enchem os copos, antes dos homens arregaçarem as calças e as mulheres subirem as saias e entrarem no mar. Depois há dança e sesta. Se precisar.