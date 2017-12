Concerto para voz, theremin e panela em total improviso

Três artistas, dos quais dois não se conhecem pessoalmente, vão juntar-se este sábado, 30 de dezembro, em Viseu, para um concerto irrepetível e que tem na improvisação o elemento central.

O improvisador vocal e poeta sonoro Américo Rodrigues dá a voz aos temas que serão apresentados. No theremin vai estar o construtor de instrumentos e músico Filipe Gomes e na panela o sound designer e improvisador sonoro Nuno Veiga.

O repórter José Ricardo Ferreira conversou com Nuno Veiga, um dos músicos que atua este sábado em Viseu.

O "encontro de risco", como é descrito pelos músicos, tem início marcado para as 22h00 deste sábado no espaço Venha a Nós a Boa Morte. O horário do "desconcerto" é a única certeza neste espetáculo de puro improviso, sem ensaios e que cuja duração também não está definida.