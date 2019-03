De Itália para o Chiado. Na "Igreja dos Italianos" exposição presta homenagem à "Madonna di Loreto"

Para celebrar os cinco séculos da fundação da "Igreja dos Italianos", em Lisboa, a exposição itinerante "Tecer a Esperança" sai de Itália, por onde tem viajado nos últimos dois anos, e chega a Portugal numa edição dedicada em exclusivo à "Madonna di Loreto" ou Nossa Senhora de Loreto.

A exposição mostra criações artístico-artesanais destinadas a vestir as imagens de madeira presentes nos altares de várias igrejas italianas. São vestes, algumas com mais de 200 anos e outras mais recentes, que "vão mudando de acordo com o calendário litúrgico e que assumem um aspeto ainda mais rico e magnífico por ocasião de certas datas e festividades, quando as imagens são levadas em procissão pelas ruas das aldeias".

Luisa Violo, diretora do Instituto Italiano da Cultura em Lisboa, explica à jornalista Cláudia Arsénio o significado desta exposição

O nome da exposição, "Tecer a Esperança", evoca um duplo sentido. Não só a ideia de tecer e entrelaçar os tecidos, mas também a ideia de superar as dificuldades e pensar num futuro melhor.

A Igreja de Nossa Senhora do Loreto foi fundada em 1518 por mercadores italianos, sobreviveu ao terramoto de 1755 e a um grande incêndio, e foi construída ao lado da muralha fernandina que é possível ver ao lado da sacristia. Está aberta todos os dias, com missas diárias e uma eucaristia em italiana ao domingo.

A exposição organizada pela Superintendência de Arqueologia, Belas Artes e Paisagem para as províncias de Frosinone, Latina e Rieti em colaboração com o Parque Arqueológico do Coliseu, a Embaixada da Itália em Lisboa, o Instituto Italiano de Cultura de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, está de 16 de março a 19 de maio de 2019, no Museu de São Roque, em Lisboa.