De Kinshasa a Hong Kong – uma escola inteira sobre quatro rodas

É uma forma de assinalar o centenário da escola Bauhaus mas pretende ser muito mais que isso. A "Wohnmaschine" (máquina viva), criada pelo arquiteto Van Bo Le-Mentzel e pelo espaço artístico Savvy Contemporary, pretende ser um espaço de debate, mas também de reflexão.

"Tentamos criar diferentes formatos, haverá visitais oficiais, também teremos momentos de portas abertas, para que as pessoas possam vir espreitar o interior. Também faremos workshops, leituras, exposições, mas, principalmente, haverá momentos em que pessoas vivam aqui, temporariamente. É como se fosse um laboratório em que experimentamos novas formas de viver e de conviver", conta Le-Mentzel.

Ouça a reportagem da jornalista Joana de Sousa Dias

"Queremos visitar sítios onde as pessoas se vêm obrigadas a lidar com desafios como a gentrificação, racismo, ou outros sintomas que caracterizam as sociedades pós-coloniais", explica o arquiteto que criou o projeto.

As celebrações do centenário da Bauhaus, uma das mais arrojadas escolas de arte, design e arquitetura, decorrem durante todo o ano na Alemanha.