De Los Angeles para o Porto. Philippe Vergne é o novo diretor do Museu de Serralves

Philippe Vergne é o novo diretor do Museu Serralves e entra em funções em abril de 2019. A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração da Fundação de Serralves e revelada através de comunicado enviado às redações.

O novo responsável pelo museu tem uma "carreira sólida, desde sempre ligada à arte contemporânea" e já "liderou algumas das mais prestigiadas instituições de arte dos Estados Unidos e da Europa. Mais recentemente, nos últimos 4 anos, foi o Diretor do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles (MOCA)".

Na nota enviada à comunicação social, o Museu de Serralves refere que Philippe Vergne conta com uma "experiência de 25 anos de liderança em várias instituições internacionais", o que levou à sua nomeação.

No processo foram entrevistados "candidatos de várias partes do mundo, no qual o Conselho de Administração de Serralves foi assessorado por um grupo de prestigiados diretores de museus, nomeadamente, Frances Morris, Diretora do Tate Modern, em Londres; Suzanne Cotter, Diretora do MUDAM, no Luxemburgo; Jochen Volz, Diretor da Pinacoteca do Estado de São Paulo; Laurent Le Bon, Presidente do Museu Nacional Picasso, em Paris; e Vicente Todoli, Diretor Artístico do Pirelli Hangar Bicocca, em Milão".



Perante os candidatos, a escolha do Conselho de Administração e dos seus assessores foi "unânime", tendo em conta que se trata de de um "candidato excecional para assumir a Direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves".

"Philippe Vergne detém uma forte reputação internacional alicerçada na marca da sua intervenção nos vários museus onde trabalhou. Antes de liderar o MOCA de Los Angeles, foi Diretor do Dia Art Foundation de Nova York durante cinco anos e Diretor Adjunto e Curador Chefe do Walker Art Center em Minneapolis, onde trabalhou durante uma década, tendo organizado mais de 25 exposições internacionais, programas de residências artísticas, integrando ainda a equipa que liderou o plano de expansão da instituição com projeto de arquitetura do gabinete Herzog & de Meuron. Na Europa, Philippe Vergne deixou a sua marca como primeiro Director do Museu de Arte Contemporânea de Marseille (MAC)", recorda a direção do Museu de Serralves.