"De pequenino se faz o foliãozinho." Em Torres também há um Carnaval para os mais novos

A iniciativa baseia-se numa máxima: "De pequenino se faz o foliãozinho". Durante uma tarde, a Associação Cultural e Beneficente de Stº. António do Varatojo, em Torres Vedras, oferece atividades para os mais novos.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Além de Sérgio Paulo, ator, animador e contador de histórias, o Carnaval Infantil do Varatojo conta com Pimpinela, animadora de pinturas faciais, com o Projeto "A Máquina de Fazer Parar o Tempo/Fotografias à la Minute" do "Walking Camera Project", com uma banca de rifas e artigos de Carnaval e um sorteio que se vai realizar ao longo das três horas de evento.

A 3.ª edição do Carnaval Infantil do Varatojo acontece nas instalações da Associação Cultural e Beneficente de Stº. António do Varatojo (Torres Vedras), no dia 2 de março, sábado de Carnaval, das 15h às 18h. A entrada é livre.