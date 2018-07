Argumento perdido de Stanley Kubrick descoberto 60 anos depois

Segundo o jornal The Guardian , foi encontrado um documento com mais de 100 páginas, que é considerado suficiente para avançar para a produção de um filme escrito pelo realizador de "2001: Odisseia no Espaço" (1968), "Shining" (1980) e "Nascido para matar" (1987). O guião é propriedade de um antigo colaborador de Kubrick.

O guião "Burning Secret" ("Segredo Ardente", seguindo o título em português do livro de Zweig) foi encontrado por Nathan Abrams, professor da Universidade de Bangor, no País de Gales, que prepara o lançamento de uma obra inspirada no filme "De Olhos Bem Fechados", estreado em 1999, ano da morte de Kubrick.

"Nem queria acreditar. É tão excitante. Pensou-se que estava perdido", disse o professor de cinema ao The Guardian.

Kubrick escreveu o argumento em 1956, em colaboração o escritor Calder Willingham, com quem voltou a trabalhar para "Horizontes de Glória", lançado no ano seguinte.

Segundo o académico, este guião é uma "inversão de Lolita", romance de Nabokov que Kubrick adaptou para o cinema em 1962.

"Em 'Segredo Argente', a personagem principal aproxima-se do filho para chegar à mãe. Em 'Lolita', casa-se com a mãe para chegar à filha. Penso que com o código de produção de 1956, seria difícil de fazer, mas ele consegui levar a cabo 'Lolita' em 1962, embora por pouco", afirmou Abrams.