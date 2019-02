Destino: Paris. Airbus Zé Pedro começou a voar

"Não sou o único" serviu de banda sonora à homenagem que reuniu amigos, familiares e convidados, esta manhã, num dos hangares da companhia aérea portuguesa.

Zé Pedro dá nome ao novo avião da TAP. Ouça a peça de Cláudia Arsénio com sonorização de Pedro Simões Ribeiro

Um Airbus novo, a brilhar, impunha-se no cenário, mas os olhos estavam focados num pequeno retângulo preto na parte da frente da aeronave. De manhã, o nome do músico dos Xutos & Pontapés tinha sido inscrito no novo A321 neo da TAP.

Nos discursos mais institucionais, o presidente executivo (CEO) da TAP, Antonoaldo Neves, sublinhou que a empresa "discutiu este processo internamente e chegou à conclusão de que não havia melhor homenagem a ser feita. E é única. (...) É o único avião com um nome de um 'rockeiro' que conhecemos e é um orgulho enorme para Portugal e para toda a TAP".

Já Miguel Frasquilho, presidente do conselho de administração da TAP, lembrou que "a TAP homenageia assim um dos mais populares músicos e guitarristas portugueses num ano em que os Xutos & Pontapés celebram 40 anos de carreira e lançam o último álbum em que o Zé Pedro participou".

"A TAP cumpre 73 anos de vida fantásticos e é natural que durante estes 73 anos tenhamos vivido momentos historicamente muito importantes. E este é um momento historicamente também muito importante, muito especial. Ao longo dos últimos anos a TAP tem vindo a percorrer um processo de transformação virtuoso, de crescimento, de novas rotas, novas aeronaves, e nesta fase nada melhor do que podermos contar com a energia positiva do Zé Pedro, que vai passar a estar eternamente connosco", afirmou Miguel Frasquilho.

Neste dia, lembraram os discursos emocionados, o guitarrista não será o único a olhar o céu. Depois das palavras mais institucionais, subiram ao palco Cristina, a mulher de Zé Pedro, e Tim, em representação pelos Xutos & Pontapés" que partilhou histórias do velho amigo. Zé Pedro adorava voar e ia sempre ver as aterragens quando era convidado pelos pilotos.

Depois dos discursos, o retângulo preto foi retirado para revelar o nome de Zé Pedro e o símbolo, a vermelho, dos Xutos & Pontapés. Lá dentro, onde os jornalistas não puderam entrar, lenços vermelhos com aviões pretos e brancos foram colocados nos encostos das cadeiras dos passageiros. O mesmo lenço que Tim não resistiu a colocar no pescoço. Esta tarde, o destino é Paris.