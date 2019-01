Dia de Reis no Barroso. Uma festa que já foi mais importante que o Natal

É mais uma das tradições que se estão a perder. No século passado quem viva na região do Barroso, em Trás-os-Montes, nada recebia pelo Natal. O dia das prendas era o seis de janeiro, o Dia dos Reis.

O jornalista Rui Tukayana falou com João Barroso da Fonte sobre as tradições do dia de Reis em Trás-os-Montes

Por lá, com as cantigas das janeiras pelo meio, os padrinhos ofereciam aos afilhados chouriças, paio e outros produtos do fumeiro.

Foi sobre esta e outras tradições da região que falou João Barroso da Fonte, um profundo conhecedor das vivências daquela zona. Durante a conversa lá foi explicando que ter um padrinho lavrador, era garantia de melhores prendas.