"Diamantino", a primeira longa-metragem de ficção do português Gabriel Abrantes e do norte-americano Daniel Schmidt, está nomeado na categoria de Comédia Europeia, na qual competem também "O Espírito da Festa", dos franceses Érice Toledano e Olivier Nakache, e "A Morte de Estaline", do britânico Armando Iannucci.

"Aquaparque", a estreia da atriz Ana Moreira na realização, está nomeado na categoria de Curta-Metragem Europeia, na qual competem mais 14 filmes. A curta, cuja ação se desenrola num parque aquático abandonado, recebeu em julho o prémio Kino Sound Studio do Curtas de Vila do Conde.

"Diamantino" venceu em maio o Grande Prémio da Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes. O filme, ainda sem data de estreia em Portugal, conta a história de Diamantino, interpretado pelo ator Carloto Cotta, uma superestrela do futebol mundial, cuja carreira cai em desgraça.

Além de Carloto Cotta, o elenco desta coprodução entre Portugal, Brasil e França inclui Cleo Tavares, Anabela Moreira, Margarida Moreira, Carla Maciel, Filipe Vargas, Manuela Moura Guedes, Joana Barrios e Maria Leite.

Gabriel Abrantes e o norte-americano Daniel Schmidt têm trabalhado juntos nos últimos anos em filmes como "Tristes Monroes" (2017) e "A History of Mutual Respect" (2010).