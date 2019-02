Encontros do DeVir com a marca de António Aleixo

Não é denunciar nem anunciar. Os encontros do DeVir criaram uma nova palavra, mistura das duas: De(a)nunciar. José Laginha, diretor artístico, explica que nesta 5ª edição os encontros se inspiraram no poeta António Aleixo, no ano em que se completam 120 anos do seu nascimento." Aquilo que eu fiz foi imaginar o que é que Aleixo hoje iria abordar nas suas quadras", adianta

PUB

Por isso, neste primeiro dia do festival, é inaugurada uma exposição com 10 instalações onde se abordam temas "fortes". "Desde as questões climáticas, aos movimentos cívicos, ao mar, aos migrantes, são temas fortes em que tentamos pensar, denunciando situações locais e ligando essas questões a outros universos."

Puça a reportagem de Maria Augusta Casaca na antecipação do arranque da 5.ª edição dos Encontros DeVir

Desta vez os encontros do DeVir abrem as portas com uma conferência sob o tema "Denunciar o Presente, discutir o futuro".

Como oradores encontram-se, entre outros, o ativista angolano Luaty Beirão, a eurodeputada Marisa Matias,Amaria Akem, uma argelina exemplo da emancipação feminina, e Suleiman Baraka, astrofísico palestiniano.

Até 11 de Maio o certame terá 11 espetáculos de dança, envolvendo 21 criadores de 13 diferentes países.Pelo meio, no dia 23 de Março está agendada a inauguração de uma exposição coletiva internacional de cartoonismo onde estará presente uma jornalista do jornal satírico francês Charlie Hebdo.