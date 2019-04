Sob a direção de Joana Craveiro, o Teatro do Vestido apresenta no Teatro São Luiz, em Lisboa, "Era uma vez um país assim", um espetáculo que quer contar bem contadas a ditadura e a revolução e que tem como público-alvo as crianças dos 6 aos 10 anos.

"É um tema bastante recorrente no trabalho da Joana Craveiro, em que de facto se quer explorar este tema: como era Portugal antes da revolução, quem eram estas pessoas que lutavam pela liberdade e o que é que aconteceu depois da revolução", conta Susana Duarte, responsável pela programação Mais Novos do São Luiz.

Um espetáculo sobre a História de Portugal, que abre caminhos à imaginação: "Que outras coisas podiam ter acontecido se não houvesse revolução e, mesmo com a revolução, o que é que podia ter sido diferente?"

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Em estreia absoluta no São Luiz, "Era uma vez um país assim" apresenta-se às famílias a 6 e 7 de abril, pelas 11h00 e pelas 16h00. Mais informações aqui .