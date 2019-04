Fernando Pessoa e Violeta Parra numa oficina para as férias dos miúdos 

"Para perceber esta aproximação inesperada, a palavra-chave é cancioneiro", conta Clara Riso, a diretora da Casa Fernando Pessoa. "O canto de todos é o meu canto", verso da canção"Gracias à la vida" de Violeta Parra deu nome a esta oficina que provoca um 'encontro' entre a cantora chilena e Fernando Pessoa.

"Para Pessoa, cancioneiro era o projeto de um livro que não chegou a existir onde seriam reunidos os poemas ortónimos, ou seja, aqueles que ele assinou com o próprio nome, poemas mais musicais, alguns deles têm uma rima, o cancioneiro de Violeta Parra é totalmente diferente, trata-se de uma recolha de canções populares." A base da oficina, explica Clara Riso, é a ideia de cancioneiro que remete em todo o caso para uma tradição antiga que é resgatada.

Ouça a peça de Rita Costa sobre uma oficina de férias da Páscoa

A oficina decorre de 8 a 12 de abril, no período de férias da Páscoa, e é dirigido ao crianças dos 6 aos 12 anos. Durante a oficina, as crianças são desafiadas a conhecer os contrastes dos cancioneiros de Fernando Pessoa e de Violeta Parra e as tradições orais de Portugal e do Chile. Ao longo da semana vão explorar a cultura e o património de ambos os países através da interação com seniores para recolha de tradições orais e musicais, decoração de cerâmica e customização de vestuário com motivos inspirados na tradição popular.

De portas fechadas para remodelação, a Casa Fernando Pessoa continua a abrir portas noutros lugares, desta vez na Rua Saraiva de Carvalho nº 8, em Lisboa. É lá que vai decorrer a oficina "O canto de todos é o meu canto". As inscrições estão abertas e ainda há vagas. Mais informações aqui .