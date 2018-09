Festas silenciosas, yoga e até o leilão de um presunto vegan no Milhões de Festa

De julho para setembro, O Milhões passa do início para o final do verão mas já tem um nome e um percurso construído que a organização quer levar ainda mais longe. Para além da música, performance, concertos participativos, festas silenciosas, com glitter e que revisitam a etnografia local, feiras e curadorias são outras propostas do cartaz deste ano do Milhões de Festa.

Mas há mais e, por falar em festas, nota para a da "Abelha Gorda" (To Bee Yourself), Aeróbica ou Silent Disco, e ainda atuações fora do recinto, na cidade de Barcelos, com os Vaiapraia e As Rainhas do Baile, The Evil Usses, Johnny Hooker e Ensemble Insano a atuar em espaços da cidade.

Se há tradições que se mantêm, como o Palco Piscina, há marcas do Minho que vão ganhar espaço à hora do almoço. Pelo Palco Taina, para além da música, vão passar também os sabores da região com destaque para a gastronomia e claro, o vinho verde.

As diferentes propostas musicais ao longo dos quatro dias vão da eletrónica de Squarepusher, ao doom metal dos Electric Wizard ou ao funaná dos Tubarões, isto só para falar dos cabeças de cartaz. Há espaço para campismo perto do recinto, espetáculos interativos, suna yoga e até o leilão de um presunto vegan?!? Para descobrir só mesmo indo a Barcelos. Até dia 9, música, performance e festas ou a reinvenção do Milhões de Festa, agora em setembro.