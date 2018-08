Festival gótico de Leiria com seis concertos gratuitos

Esta quinta-feira, 23 de agosto, começa o festival gótico de Leiria. A cidade veste-se de negro para ouvir algumas das correntes estéticas mais alternativas. Há 12 bandas em cartaz e uma novidade: pela primeira vez, metade dos concertos são gratuitos.

Por causa de obras no Castelo de Leiria, este ano o Entremuralhas chama-se Extramuralhas. O festival gótico sai da fortaleza medieval e instala-se mais abaixo, junto ao rio Lis. Carlos Matos, da organização, vê uma oportunidade para captar novos públicos, com seis concertos de acesso livre.

"Experienciar, ainda que não de uma forma total, mas parcialmente, o espírito que se vive dentro do Castelo", explica. "Ao virmos para a cidade, tivemos que repensar o projeto. Foi aí que surgiu a hipótese de fazermos uma espécie de dupla programação: 50% com bilhete -- portanto, espetáculos pagos -- e mais de 50%, se incluirmos a programação complementar, com espetáculos de acesso gratuito".

Heilung, Ulver e Current 93 são os cabeças de cartaz da nona edição do festival, num programa que viaja do industrial ao dark wave, da música eletrónica ao post punk, sempre entre sonoridades mais alternativas.

Priest, Captains, Horskh, Shortparis, Rïcïnn, Christian Wolz, Sudden Axis Disorder, Bragolin e Bizarra Locomotiva completam os nomes anunciados ao longo dos últimos meses.

Objetivo: ter um alinhamento "suficientemente atrativo" e de "grande qualidade", para convencer os fãs a voltar, mesmo num formato diferente do habitual, refere Carlos Matos, que é o presidente da associação cultural Fade In.

Três dias a vestir a cidade de negro, 12 concertos e quatro palcos: Teatro José Lúcio da Silva, Museu de Leiria, discoteca Stereogun e jardim Luís de Camões, este último o centro do Extramuralhas, com zonas de comércio e restauração, artes de rua, teatro e instalações.

"E era bonito muito bonito que as pessoas viessem conviver connosco, perceber um pouco daquilo que está em jogo a nível estético, o porquê destas músicas, trocar impressões com os fãs das bandas e porque não tornarem-se elas mesmo fãs desta cultura que tem a monocromia como a sua maior bandeira", desafia Carlos Matos.

Entre 23 e 25 de agosto, Leiria é a capital do gótico. Para naturalizar o que é incomum e derrubar barreiras estéticas. Os Bizarra Locomotiva são a única banda portuguesa no cartaz, mas o concerto já está esgotado.