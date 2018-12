Na semana em que António Variações faria 74 anos, foi divulgado o trailer do filme que conta a sua história. A longa-metragem conta a história do barbeiro António Rodrigues Ribeiro que sonhava ser cantor e compositor apesar de não saber uma nota de música.

"Variações" relembra o percurso do artista, mas dá principal destaque ao final da década de 1970, quando António Variações passa por Londres e Amesterdão, até regressar a Lisboa em 1978. Nessa altura, gravou uma maqueta com alguns temas e assinou contrato com a Valentim de Carvalho.

Em 1983, foi lançado o seu primeiro disco, que se tornou um fenómeno de vendas. No entanto, no ano seguinte, a 13 de junho de 1984, António Variações morria com apenas 39 anos.

O filme, realizado e escrito por João Maia, e produzido por Fernando Vendrell, conta com interpretações de Sérgio Praia, Victoria Guerra, Filipe Duarte e Filipe Albuquerque, Nuno Casanovas, Lúcia Moniz, Eric da Silva, Madalena Brandão e Tomás Alves.

As filmagens começaram neste verão e dividiram-se, essencialmente, por dois locais: o clube noturno Trumps, em Lisboa, e o concelho de Amares, em Braga, onde António Variações nasceu. Nessa altura, a TSF foi assistir à rodagem de uma das longas-metragens mais aguardadas do cinema português.