Folhas, areia e água. Esta exposição convida a sentir o Caminho de Santiago

A fotografia de uma mão aberta a mexer nas folhas de uma árvore, abre o Caminho. Para Maria José Guerreiro, vereadora da cultura da Câmara Municipal de Viana do Castelo, esta é uma exposição de sentidos. "Uma exposição que não tem referências cronológicas ou geográficas e tudo o que é apresentado aponta para o reflexo do que se vê, se ouve, se come, se cheira, se toca, em cada um. Em alguns momentos temos o silêncio e noutros o barulho das ondas contras as rochas, das gaivotas". Sons do Mar e da terra que acompanham toda a exposição.

A jornalista Rute Fonseca foi à descoberta desta exposição. Sonorização de Joaquim Dias

"Neste primeiro painel temos o tato, uma mão quase a acariciar o tronco de uma árvore. São estes pequenos gestos que nos trazem intimidade com a natureza. Temos aqui convites a sentir o caminho: numa caixa um conjunto de elementos da natureza, colocamos a mão e sentimos o crepitar das folhas secas, que também nos acompanham quando pisamos o caminho".

Do tato para as pessoas, que se cruzam com quem faz o caminho até Santiago. A imagem de um senhor de idade, que veste um fato negro, gravata vermelha e chapéu preto, ao lado a frase: "Basta percorrer as ruas para ouvir as histórias que contam".

"Hoje, quando os peregrinos passam, as pessoas percebem quem são e dizem «bom caminho». O peregrino de Santiago tem tempo", explica Maria José Guerreiro.

Uma exposição interativa, de emoções, onde também vemos e sentimos a areia que acompanha toda a costa. "Está presente com as pessoas que trabalham no mar, que trabalham com o mar e temos aqui um novo desafio para sentirmos. Uma caixa com areia, húmida, grossa, da nossa costa e temos as imagens da areia a cair de uma mão e das pegadas".

"Em cada passo, um sentido" mostra ainda pescadores a trabalharem nas redes, a força do mar e pormenores que só o peregrino/fotógrafo António Luís Campos poderia captar. Maria José Guerreiro aponta para duas fotografias: de um lado vemos a partir de cima um pé com uma bota e do outro um pé descalço a sentir a pedra.

Foto: TSF

O fotojornalista António Luís Campos esteve à conversa com Fernando Alves, na Manhã TSF

"O olhar é sempre o do sujeito que caminha, não numa perspetiva egoísta mas de ligação desse eu com a natureza".

No final, é ainda possível assistir a um vídeo sobre o Caminho Português da Costa e ter uma última experiência: mexer na água enquanto vemos as imagens da peregrinação.

"Em cada passo, um sentido" é uma exposição de fotografia de António Luís Campos. Pode ser visitada de segunda a sexta-feira, no Centro Interpretativo do Caminho Português da Costa, em Viana do Castelo. Em fevereiro, a exposição segue para Santiago de Compostela.