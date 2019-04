Ouça a conversa entre Graça Fonseca e Pedro Abrunhosa na íntegra

Sem guiões ou temas tabu, Graça Fonseca e Pedro Abrunhosa aceitaram o desafio de passar parte de uma noite à conversa, aos microfones da TSF. A noite começou com a ministra a contar por onde andava em 1994, quando Pedro Abrunhosa saiu do quase anonimato do jazz para os tops com o álbum Viagens.



"Estava a acabar a faculdade de Direito de Lisboa e a viajar numa procura se queria ou não queria seguir esse curso", afirmou Graça Fonseca, que confessou uma relação inicial difícil com os temas de Abrunhosa. "Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Acho que é uma boa descrição. Mas recordo-me perfeitamente. A música teve sempre um papel muito importante em quase tudo o que faço. Estudar, guiar, trabalhar, é sempre algo que me faz pensar, refletir, sentir a letra e música e portanto recordo bem este primeiro impacto e depois o ouvir sempre, permanentemente, na rádio e em casa..."

A música tem um papel a desempenhar na política

Do outro lado, espreitando por detrás dos obrigatórios óculos escuros, Pedro falava da sua experiência meteórica na política - foi deputado municipal no Porto durante seis meses, quando a autarquia estava entregue a Rui Rio. "A experiência enquanto deputado municipal foi muito interessante, mas também limitadora. A dedicação à coisa pública tem de ser feita com muita seriedade e muito empenho, portanto, ao ter assumido o cargo de deputado municipal não estava ciente da profundidade que teria que ter, e largar quase toda a minha atividade profissional."



Uma experiência curta, mas intensa, assegura o músico. "Durou apenas seis meses, mas o suficiente para confrontar o então presidente da Câmara Municipal do Porto com algumas questões muito pertinentes. Às quais, aliás, nunca deu resposta."

Daqui a conversa seguiu, sem rumo ou ritmo definidos, para a questão da música enquanto forma de expressão e ação política. Abrunhosa não hesita. Sim, é política, afirma. "Política é tudo o que envolve uma relação a dois, é uma relação de compromisso, é uma relação ética e, portanto, não estamos imunes a este contágio da política às nossas vidas. Daí que este surgimento do populismo, que diaboliza os políticos, parte do pressuposto profundamente errado de que quem o afirma está de fora do logos político."

Graça Fonseca concorda: "Esse é talvez um dos principais desafios para as próximas gerações, saber como coletivamente conseguiremos assegurar a qualidade da democracia que temos vivido ao longo das últimas décadas." A ministra da Cultura elabora. "A música tem um papel muito importante na política. Política não é sinónimo de partido. O espaço público tende muito frequentemente a confundir uma coisa com a outra, e não é. Política quase todos fazemos, um músico faz política, um ator faz política, um encenador faz política, não no sentido partidário mas no sentido de se ter uma voz naquilo que é a gestão da nossa vida coletiva."

Estávamos conversados sobre este tema. Até porque Graça Fonseca detetava, logo aos primeiros minutos de conversa, uma tendência. "A parte boa é que o Pedro vai falar de política e eu vou falar de música, vai ser um programa maravilhoso." O certo é que do lado da ministra essa parte da conversa, sobre música, só poderia mesmo acontecer do ponto de vista do utilizador. "Nunca toquei nenhum instrumento, sou péssima. Quando era pequena, os meus pais tentaram introduzir-me nas artes, mas não resultou. O ballet chegou mesmo a ser quase uma tortura."

Aumentar orçamento da cultura? É preciso saber para quê...

O facto é que essa tendência não aconteceu. Renato Júnior, um dos moderadores e ele próprio músico e autor, lançou a provocação, perguntando se Graça Fonseca não tinha aterrado na pasta "caída do céu". "Do céu não, foi do Sr. primeiro-ministro", disparou rápida a ministra, que explicou o que a diferencia de anteriores detentores da pasta. "As pessoas são diferentes, eu talvez tenha algo... talvez porque as pessoas acham que venho de fora e que pode de alguma maneira ajudar, cria uma certa distância. Encaro como uma espécie de missão, acho que se tenho condições para resolver problemas e apontar caminhos, acho que então devo aceitar o desafio. Não vejo ter algo que os outros não têm, puro e simplesmente sou diferente, acho que todos nós somos diferentes uns dos outros."

Diretiva sobre direitos de autor: "é preciso evitar que se instale o paradigma de que os autores só recebem 0,0001% das receitas publicitárias"

E o orçamento para a Cultura? Para quando os famosos 1% do PIB? Graça Fonseca focou-se noutros números. "Apesar de tudo, ao longo destes três anos e meio, foi feito um crescimento de cerca de 40% do orçamento, face ao ponto inicial. Recentemente e pela primeira vez (março) abrimos o concurso de apoio às artes com um acréscimo de seis milhões de euros. Ainda estamos longe do tal 1%, se olharmos para a orgânica cultura, mas acho que temos de olhar mais além. A meta estabelecida do 1% é uma meta razoável, mas acho que devemos ser mais ambiciosos."

Pedro Abrunhosa pegou na deixa e afirmou que "devia haver apoios claros à investigação e à criação artística, mas o orçamento para a cultura é manifestamente baixo, e já tive a oportunidade de o dizer ao primeiro-ministro António Costa. É necessário e fundamental que dentro do Governo se reconheça a cultura como um dos motores da economia. O apoio ao à internacionalização da música portuguesa, por exemplo, tem de ser mais efetivo". Graça Fonseca haveria de responder, dando conta de que o programa Portugal Maior, um projeto conjunto entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Cultura e que tem como objetivo a internacionalização de autores, está bem de saúde e recomenda-se.

A internet não vai acabar e a diretiva vai ser transposta para a lei portuguesa rapidamente

A noite terminou a falar de um sobressalto juvenil e adolescente, à volta da diretiva comunitária sobre direitos de autor e o anunciado fim da internet. Graça Fonseca desmontou essa 'fake news'. "A nossa posição foi sempre a de procurar equilíbrios, entre o que é o direito autoral e o que é a liberdade de usarmos o espaço digital, mas a verdade e pelo que percebemos é que muitos autores foram sendo prejudicados ao longo do tempo com uma profunda desregulação com o uso de algumas destas plataformas. O equilíbrio parece-me o ponto certo para um mercado europeu digital." Pedro Abrunhosa sublinhou a necessidade da Europa ganhar agora, com esta diretiva, armas na guerra aos gigantes norte-americanos de conteúdos. "É essencial regular plataformas norte americanas a operar em território europeu, alinhando-as com o direito de autor europeu."

A noite acabaria com uma provocação à qual Pedro Abrunhosa não deu resposta, não arriscando criar e dizer os primeiros versos de uma cantiga dedicada ou inspirada na ministra da Cultura. Mesmo não tendo ido a jogo nesse desafio, o músico lembrou o momento em que se algemou às grades do Coliseu do Porto, salvando a sala para espetáculos e resgatando-a das mãos da IURD. O músico garante que, hoje em dia, as batalhas são outras. "Hoje, a consciência social, a motivação é muito grande e, portanto, acho que nos devemos acorrentar por causas que são mais ideológicas..."

Ficha técnica:

Moderadores: Paulo Tavares e Renato Júnior

Produção: Luísa Godinho

Apoio técnico: José Manuel Cabo e Diniz Parreira