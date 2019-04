Está de volta a história dos sete reinos de Westeros, das guerras que cruzam pretendentes a reis e rainhas, numa rede de crenças e mistérios. Este é o enredo da "Guerra dos Tronos", que, no original, retrata melhor uma saga: traduzindo e simplificando "Game of Thrones", estamos diante dum jogo. E é isso que acontece, desde os anos 90, nos livros de George R. R. Martin, e na televisão desde 2011.



Mais de 70 episódios depois, a série é um fenómeno raro de popularidade, e com custos de produção e marketing sem precedentes. No Almoço TSF, Filipe Homem Fonseca (argumentista de "Não é mau", "Filme da Treta", "1986" e "Bocage") explicou que os livros devem ser, neste caso, uma boa matéria-prima para fazer televisão.



E o facto de George Martin ter estado sempre próximo da produção também ajudou.

PUB

Ouça aqui a entrevista completa de Nuno Domingues a Filipe Homem Fonseca

O autor acredita que há algumas "colagens descarada" à atualidade e um aproveitamento em relação a histórias da moda. Por exemplo, a muralha de gelo de Westeros, vem mesmo a calhar num tempo de tantos muros.



Para o escritor e dramaturgo Filipe Homem Fonseca, "sexo e violência são sempre ingredientes ganhadores", e neste caso, não faltam. E, depois, um segredo para criar um culto de fãs é a estrutura credível de fazer com que a história com dragões e outros elementos mágicos seja coerente.



Filipe Homem Fonseca acompanha a intriga, mas só "desde a segunda ou terceira temporadas". Depois disso, recuperou o tempo perdido e já assistiu a todos os episódios anteriores. Gosta da história, mas acha que a última temporada já deu sinais de uma ritmo mais acelerado da trama, e teme que isso possa acontecer também na última, que agora estreia.