Duas conferencias e Três dias de espetáculo. A psicologa Ana Cardoso Oliveira há muito trabalha com a tristeza e sabe que a Tristeza faz parte da nossa vida daí o nome da conferencia A Vida tal coo ela é: O direito à tristeza. Hoje o mundo virtual roda em torno de uma ideia de felicidade, de um mundo maravilhoso, com comidas fantásticas e pôr do Sol deslumbrantes. A imagem do mundo é esta imagem presa nesta espuma das redes sociais, na vida na rua, em casa, nos empregos a performer, vou-lhe chamar assim porque por dizer a artista Sónia Batista propõe um olhar sobre a tristeza, a partir dela própria, que sofreu de depressão, a tristeza vista assim em palco, não é dança, não é teatro, não é performance e é isso tudo ao mesmo tempo, um manifesto pelo direito a estar triste. O espetáculo de Sónia Batista tem este titulo curioso "Triste in English From Spanish",, um espetáculo que pode ter a tristeza como palavra bandeira mas onde há muito humor e alegria e a Conferencia da manhã sobre a tristeza e a vida como ela é pode trazer novas pistas para quem vai ver. Dar Respostas é o que a psicóloga Ana Cardoso Oliveira quer fazer com este debate é dar respostas a muitas inquietações. Há um direito à tristeza, porque sabemos que a qualquer momento podemos ter um outro rumo, mas a tristeza pode ser, como ouvimos boa, há também uma tristeza boa.

"TRISTE IN ENGLISH FROM SPANISH"

17 a 19 Jan

CULTURGEST - Grande Auditório

Conferências

16 Jan - "A vida tal como ela é: o direito à tristeza"

18 Jan - "Ecofeminismo"