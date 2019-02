Habemus Gramaticae

Este é um livro para todos? O autor acredita que sim. Os alunos e os professores serão os leitores mais assíduos, seja no secundário ou no ensino universitário, mas Frederico Lourenço está em crer que até os curiosos podem tirar partido desta obra. Uma gramática moderna e atualizada que vai ao essencial do que é preciso saber para abordar a leitura de textos latinos em prosa e em verso.

São 500 páginas, que se dividem em três partes: morfologia, sintaxe e uma lista do vocabulário essencial da língua latina, que ajuda os simplesmente curiosos. Há ainda uma "Antologia de textos" comentados, desde o século II a.C., onde o autor garante o prazer intelectual proporcionado pelo conhecimento do latim.

A jornalista Teresa Dias Mendes conversou com o autor da "Nova Gramática do Latim"

Frederico Lourenço começou como professor de latim do ensino secundário. Hoje continua professor na Universidade de Coimbra. Está mais virado para o estudo do grego e, também por isso, admite que possa editar uma gramática do grego. Mas, para já, é em latim que nos entendemos. Com vernáculo, "porque os romanos também diziam palavras começadas por c...ou f...", ou com espiritualidade mais elevada. Há de tudo e tudo pode ser uma ponte para o português que hoje falamos.

Prémio Pessoa pela tradução mais completa da Bíblia, em seis volumes, Frederico Lourenço juntou-se na Cinemateca a Francisco José Viegas para a apresentação da nova obra, 50 anos depois da primeira edição da gramática latina mais usada em Portugal.

Esta nova gramática, editada pela Quetzal, estará nas livrarias a partir de 15 de março.