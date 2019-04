O Paço Episcopal de Faro vai deixar de ser um mistério

Até hoje foi interdita a possibilidade de visitar a enorme casa construída no séc XVI, situada na zona antiga da cidade, paredes meias com a Sé de Faro.

PUB

O atual bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, decidiu que já era tempo de abrir as portas e mostrar a história e a riqueza que esta casa contém.

O Paço Episcopal começou a ser construído durante o bispado de D. Afonso Castel-Branco (1581-1585), na sequência da transferência da sede do bispado do Algarve de Silves para Faro, em 1577.

Após o terramoto de 1755, o edifício foi reedificado e ampliado por D. Frei Lourenço de Santa Maria (1752-1783), destacando-se no seu desenho, os telhados de quatro águas e o portal. O interior apresenta um conjunto de azulejos do século XVIII em tons azul e amarelo, o elemento principal da sua riqueza.

Durante a primeira República o Paço foi tomado pelo Estado e a capela do Bispo chegou a ser ginásio para os militares da Marinha.

Hoje, as escadarias cobertas de azulejos únicos e as três enormes salas com telas que vão desde os séc. XVII ao séc. XX ficam visitáveis.