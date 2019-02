"José Cardoso Pires connosco." Escritor evocado em Lisboa

"José Cardoso Pires connosco" é o nome da sessão que, esta terça-feira, evoca o escritor e a sua obra, numa iniciativa da Associação Portuguesa de Escritores.

PUB

"Uma forma de reencontrar ou descobrir (a obra) para quem ainda não leu e também da personalidade que foi o cidadão, o amigo, o homem que conheceu Lisboa, como raros e que nos deixou retratos imperecíveis de um tempo que é a nossa História", diz à TSF, presidente da Associação Portuguesa de Escritores.

"É acima de tudo um lugar excelso de literatura no melhor daquilo que foi possível fazer-se ao longo do século 20", acrescenta José Manuel Mendes, que aproveita para recordar José Cardoso Pires:

"Aquela agudeza, aquele espírito crítico, o rigor que colocava em cada um dos seus textos, observando o real quotidiano e sobretudo, a essência dos comportamentos humanos. Seria hoje verdadeiramente precioso para todos nós. Há quem o faça, mas José Cardoso Pires fazia-o de um modo muito peculiar, que se tornou, para todos nós, marcante."

A jornalista Joana Carvalho Reis esteve à conversa com o presidente da Associação Portuguesa de Escritores

Além do presidente da Associação Portuguesa de Escritores, vários escritores vão estar à conversa, esta terça-feira, no Café Martinho da Arcada, em Lisboa, entre eles, Bruno Vieira do Amaral, Fernando da Costa, e Luís Machado.

José Cardoso Pires morreu a 26 de outubro de 1998.