Lago dos caretos: a sagração da prima vera

Foram os caretos que deram asas à imaginação de Luís Santos, pai da ideia, para misturar a clássica peça de dança, a música e o ancestral conceito. " Era uma vontade que já tinha há muito tempo de fazer um espetáculo que cruzasse as áreas disciplinares de palco, a música, a dança e o teatro"

O professor de música no conservatório de Vila Real é também clarinetista na peça e com ela vai estar o saxofonista Nuno Silva que quando lhe foi feito o convite considerou a ideia de "maluca".

A primeira bailarina e única é interpretada por Daniela Leite Castro que para lá de ter de andar nas pontas dos pés terá de vestir um "quente e pesado" fato de careto e uma máscara "vou usa-la a um dado momento e vou esconder-me atrás dela, como muito gosto, e trazer um bocadinho dessa cultura transmontana".

A ela junta-se o "mágico" da peça, Angel Frágua. O encenador espanhol é também ator que ao longo de 55 minutos vai "mudando um bocadinho a história dos acontecimentos. É como uma evolução do ser humano através das 4 estações onde acontece uma transformação ritual e mística".

Estaria completo e elenco se não estivesse lá, não um cisne, mas um pato amarelo que não fará só parte do décor.

De fundo, a música é uma amálgama de registos que a mão inédita do compositor Fábio Videira compôs. "Foi desde o início uma ideia atrativa, primeiro porque tive a oportunidade de fazer música original, o que para mim é sempre bom, e depois compor para uma peça de teatro".

O lago dos caretos é o primeiro espetáculo dum fim de semana marcado pela criatividade em Vila Real. Sábado e domingo as frutas e legumes do mercado municipal vão presenciar a frescura de novos negócios e ideias. "Vamos invadir o Mercado Municipal com projetos criativos das mais diversas áreas", diz João Calejo, responsável do projeto Douro Criativo que agora encerra.

A última ação deste projeto está agendada para o dia 13 de Abril no mesmo sítio onde hoje começa, no Teatro Municipal de Vila Real com um espetáculo da Banda Sinfónica Transmontana, também um dos vencedores do prémio Douro Criativo.