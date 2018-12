Levar as crianças ao teatro "por amor"

Ouça aqui o programa TSF Pais e Filhos

"Por amor" é uma performance-encontro que convoca Ovídeo, Shakespeare, O'Neill ou Platão para reflectir sobre o espaço do romance. É uma reflexão sobre a vulnerabilidade, a fragilidade, a estupidez, mas também sobre a força e a beleza de se estar apaixonado. Uma reflexão proposta por Patrícia Portela com a cumplicidade de Leonor Barata num espetáculo para crianças a partir do oito anos.

"A Patrícia sempre nos habituou a espetáculos muito próprios e neste vai explorar o tema do amor", conta Susana Duarte, a responsável pela programação Mais Novos do São Luiz. É lá que este fim de semana (15 e 16 de Dezembro) às 16h "Por amor" se apresenta.

