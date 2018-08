Literatura, ilustração e música numa aldeia do interior algarvio

Durante estes 3 dias uma aldeia do interior do concelho de Loulé será palco do FlIQ. O Festival Literário Internacional de Querença apresenta, entre outros protagonistas, Rayma Suprano, artista que foi afastada de um jornal venezuelano por ter criticado com as suas ilustrações a politica de Hugo Chávez.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca no Festival Literário Internacional de Querença

Num dos dias do festival haverá a leitura de poemas por estrangeiros de várias nacionalidades que vivem no concelho de Loulé, mas também muitas outras coisas.

Gabriel Gonçalves, o presidente da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, que organiza o festival, salienta que o ponto forte será a homenagem a Gastão Cruz. Este será igualmente um festival "muito ligado à imagem e à ilustração", também com uma evocação ao artista Tossan.

Tossan, nasceu há 100 anos e o festival quis prestar homenagem ao ilustrador, escritor e humorista.

Vasco Rosa, jornalista e investigador, vai apresentar uma exposição de slides com obras do artista. "É uma seleção de imagens dos seus trabalhos tanto da literatura infantil como na literatura de humor", salienta.

Tossan é conhecido por ter imortalizado em desenhos a figura do poeta António Aleixo.

Nesta primeira noite de festival haverá jazz ao ar livre, sob as estrelas, e amanhã o som do piano de Filipe Raposo e António Jorge Gonçalves.

Ainda no sábado, o FLIQ homenageia o poeta Gastão Cruz, a quem o ministro da cultura atribuirá a medalha de mérito cultural.

No domingo, o festival encerra com uma palestra de Guilherme d'Oliveira Martins, administrador executivo da Fundação Gulbenkian