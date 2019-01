Margot Robbie veste o papel de Barbie. A boneca icónica chega ao grande ecrã

A produtora Warner Bros. confirmou, esta terça-feira, um acordo com a empresa recém-fundada Mattel Films, para realizar um filme sobre a Barbie. Margot Robbie foi escolhida para dar vida à boneca mítica.

"A Margot é a produtora e a atriz ideal, para trazer vida à Barbie de uma forma relevante e para o público moderno", afirma o presidente da Warner Bros. Picture Group, Toby Emmerich.

Margot Robbie será também coprodutora do filme, juntamente com o marido, Tom Ackerley, e Josey McNamara, da LuckyChap Entertainment.

A notícia fez disparar o valor comercial da Mattel em 7,7%, de acordo com a MarketWatch. A empresa de brinquedos estava com perdas de 29,1%, no último ano, devido a quebras nas vendas de brinquedos das suas marcas, como a Fisher-Price e a American Girl Doll.

Margot Robbie, que conquistou três prémos diferentes de melhor atriz , já comentou: "Brincar com a Barbie promove autoconfiança, curiosidade e comunicação na vida de uma criança. Nos seus 60 anos de existência, a boneca ajudou a inspirar crianças de todo o mundo que podem ser o que quiserem."

"Estou bastante honrada por poder fazer este papel e acredito que o filme terá um impacto muito positivo nas crianças e em audiências de todo o mundo", considerou ainda a atriz. O filme ainda não tem data de lançamento.