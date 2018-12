Maria e José dançam o vira, sob o olhar do galo de Barcelos

São cerca de 60 trabalhos de artistas que vão de Portugal à China e nos quais estão presentes muitas tradições e elementos da cultura portuguesa. O galo de Barcelos, Maria e José trajados à minhota enquanto dançam o vira, e onde não faltam os brincos de Viana; uma manjedoura transportada num carro de bois... São vários os exemplos da cultura popular portuguesa presentes nesta exposição. Luís Soares é o curador.

Ouça a reportagem de Rute Fonseca

"Vemos aqui várias interpretações através de figuras quase como matarrachos, bonecos estranhos. Por exemplo, uma das interpretações da Júlia Ramalho através da introdução de objetos populares vemos o menino Jesus junto a uma junta de bois".

"Natividade. Presépios na Coleção de Cristóvam Dias" reúne 60 obras da coleção do fotógrafo que ao longo da vida adquiriu cerca de 3 mil peças de cerâmica, coleção que em 2015 foi doado à câmara municipal de Matosinhos.

"Temos aqui peças do inicio dos anos 70, mas em termos de coleção há peças com mais de 100 anos. Vemos que há um trabalho muito grande do colecionador que percorreu muitos artesão, muitos centro produtores... a partir de determinada altura começa a pedir peças por encomenda".

Presépios de Portugal e de ceramistas do Brasil, México, Perú, China, em barro, vidradas, cor de mel, coloridas, figuras típicas das cascatas são Joaninas. Luís Soares diz que a presença do Minho está bem vincada.

"Temos uma espécie de uma manjedoura e temos no interior a virgem Maria e São José trajados à minhota a dançar o vira. A Maria com todo o ouro que vemos nas tipicas festas de Viana e a decorar o arco temos o Galo de Barcelos".

Entre os muitos artistas e artesãos presentes encontramos Júlia Ramalho, Rosa Côta, Irmãos Mistério, Manuel Macedo ou João Ferreira.