Mesa de gala no Porto em noite de celebração

É uma ocasião festiva, um momento de celebração também à mesa. Por tais razões, a ementa é, cuidadosamente, preparada para surpreender e ficar na memória.

Com 2018 a entrar na reta final, já se acelera para festejar a entrada no novo ano.

A noite de 31 de dezembro é, por tradição, de festa e está associada a essa celebração, marcada por alguns rituais, mais ou menos simbólicos, que começam, regra geral, pelo jantar de fim de ano.

Na capital nortenha, a noite de S. Silvestre tem um encanto muito especial no SHERATON PORTO HOTEL E SPA.

Na unidade hoteleira da Rua Tenente Valadim, magnífica construção de 12 pisos em que vidro, aço, madeira e mármore são os elementos principais, o jantar de gala de fim de ano é encarado com um acontecimento marcante.

Estudado ao pormenor e preparado com meses de antecedência.

A ementa tem assinatura do chef Ilídio Barbosa, líder de uma vasta equipa que faz chegar à mesa iguarias que se desejam que perdurem na memória.

No restaurante, onde requinte e um ambiente distinto, mais intimista, formal e recatado, casam na perfeição com o brilho dos pormenores, é servido o jantar de gala, antecedido dos tradicionais canapés e bebidas de boas vindas.

Para entrada, entrada, lavagante da nossa costa, pleno de frescura, e sauté de batata lacada, salmão de meia cura fumado em aromas de macieira, com uma seleção de micro verdes.

Segue-se o consommé de caranguejo real, que acompanha com um estaladiço de sementes e rebentos de beterraba.

O pargo surge como novidade no prato de peixe. Uma tranche acompanhada com risotto de cevadinha, percebas; mini espargos selvagens e aroma de pitaia e gengibre com rebentos de sakura.

Excelente o peixe; fantástica a textura de sabores, com o risotto a merecer justificados encómios.

Para acompanhar, um vinho do Douro: Quinta Pedra Escrita Reserva Branco 2017.

Mais substancial, o prato de carne : naco de novilho da raça angus, tenro e suculento, com tomilho selvagem; mil folhas de batata com infusão de trufa negra; alperce e coulis de cenoura.

A acompanhar, legumes glaceados em azeite virgem com molho de novilho trufado.

Harmonia perfeita com o tinto Douro Superior 2015 de Rui Roboredo Madeira.

As sobremesas ganham a forma de apoteose final, tamanha é a quantidade e variedade de queijos, doces e fruta laminada.

Estão disponíveis menus vegetariano e celíaco.

Na sala Apollo, no piso superior, em ambiente mais descontraído, com animação musical a cargo de uma banda e dj"s, o jantar tem o formato buffet, das entradas às sobremesas.

Em ambas as salas, ao soar das 12 badaladas da meia-noite, não faltarão champagne, as tradicionais passas e espumante.

Uma passagem de ano cheia de glamour e animação.

À mesa, uma gastronomia em fato de gala. Tudo cinco estrelas no SHERATON PORTO HOTEL E SPA.

Localização: Porto

Telef.. 220 404 000