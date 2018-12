Investigador Miguel Bastos Araújo é o vencedor do Prémio Pessoa

O geógrafo Miguel Bastos Araújo é o vencedor do Prémio Pessoa 2018.

O júri presidido por Francisco Pinto Balsemão justifica a atribuição deste prémio com o trabalho do investigador da Universidade de Évora no combate às alterações climáticas.

Miguel Bastos Araújo participou em dezenas de projetos científicos internacionais nesta área, tendo ainda sido responsável pela produção de relatórios sobre os efeitos das alterações climáticas na biodiversidade para os governos de Espanha e Portugal.

Recebeu vários prémios internacionais, tendo sido já este ano galardoado com o Prémio Ernst Haeckel 2019, atribuído pela Federação Ecológica Europeia, e em 2016 com o Prémio Rey Jaime I, que distingue estudos e entidades científicas que contribuem para a promoção da investigação e para o desenvolvimento científico em Espanha.