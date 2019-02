"Estado não pode tudo." Ministra diz que teatro à venda no OLX não estava classificado

A ministra Graça Fonseca diz que o Teatro de Portalegre posto à venda no OLX por 350 mil euros não estava classificado como de interesse municipal, mas garante que o Governo compreende o interesse histórico do edifício e vai ver o que é possível fazer para o preservar.

PUB

Ouvida pela TSF na abertura do festival literário Correntes D'Escritas, na Póvoa de Varzim, Graça Fonseca não afasta por completo a hipótese de o Governo vir a comprar o teatro que é propriedade privada.

A ministra da Cultura não exclui qualquer hipótese à partida, mas lembra que "o Estado não pode tudo".

O Teatro de Portalegre começou a ser construído em 1854 e é o sexto teatro mais antigo do país, um dos poucos que restam da geração de salas construídas no interior do país inspiradas no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Em declarações à TSF, a presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Adelaide Teixeira, lamentou o facto de a autarquia não poder recuperar nem comprar o imóvel, reconhecendo que este tem muito valor histórico e patrimonial.

A autarca recorda que quem comprar o teatro terá regras a cumprir, uma vez que o edifício está numa zona de proteção de património e, assim, também sob a alçada da Direção Regional de Cultura.

A localização no centro histórico de Portalegre, é, inclusive, uma das características destacadas no anúncio para a venda do emblemático edifício, colocado há nove dias no site de comércio eletrónico, isto porque o eventual comprador tem 30% de desconto anual no IMI e está isento de certificado energético.

O Teatro de Portalegre está disponível para venda desde 2013, sem que, até ao momento, qualquer comprador se tenha mostrado interessado.