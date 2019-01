"Montanha-russa" de regresso ao Teatro D. Maria II

"Montanha-Russa" é o diário deixado em cima da mesa, o diário vertido nas redes sociais, o diário de tantas gerações. É um grito, uma viagem vertiginosa, um musical sobre a adolescência. Uma criação de Inês Barahona e Miguel Fragata, que conta com a dupla Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo. Durante uma hora e cinquenta minutos, atores e músicos habitam o mesmo palco.

Miguel Fragata destaca o trabalho de pesquisa que foi feito, que "permitiu ir ao encontro dos verdadeiros especialistas da adolescência" e bebeu das "questões, inquietações, dúvidas e anseios dos adolescentes de hoje". Por outro lado, a recolha de diários de adolescentes de várias gerações "permitiu perceber o que há de comum e o que há de diferente entre várias épocas".

A música "é uma grande força deste espetáculo", que é acompanhado por interpretações musicais ao vivo.

Trata-se, nas palavras de Miguel Fragata, de um espetáculo "vertiginoso". "Como a música inicial diz é ir do topo do mundo ao lugar mais profundo num 'click'", remata.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Montanha-Russa" vai estar em cena na Sala Garrett do D. Maria II até 27 de janeiro. Sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e domingo às 16h00.

Para sexta-feira, dia 25 de janeiro, às 18h00, está ainda marcado o lançamento do livro Ciclone - Diário de Uma Montanha-Russa, um livro inspirado no texto do espetáculo.