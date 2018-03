Museu da Presidência vence Prémio que quer eliminar barreira no acesso à cultura

A Acesso Cultura é uma associação sem fins lucrativos e considera que um dos principais obstáculos do acesso dos cidadãos à cultura é a linguagem usada por quem trabalha nesta área. "Uma linguagem adequada para os pares, mas incompreendida para os não especialistas, que são a maioria das pessoas que visitam museus, exposições ou que assistem a espetáculos de todos os géneros".

A jornalista Rute Fonseca conversou com Maria Vlaho, diretora executiva da Acesso Cultura, sobre o objetivo desta iniciativa e o vencedor do Prémio Linguagem Simples2018.

Maria Vlachou, diretora executiva da Acesso Cultura, explica à TSF que "entre as principais barreiras a linguagem aparece em primeiro lugar, cria barreiras no primeiro contacto. Por exemplo, num folheto, website, textos nas paredes de exposições, etc."

O Prémio Acesso Cultura - Linguagem Simples 2018 foi atribuído ao Museu da Presidência da República, ao texto do painel de introdução da exposição: "Boa viagem, Senhor Presidente! De Lisboa até à Guerra. 100 anos da primeira visita de Estado". O júri sublinha que "o texto não deixa margem para dúvidas quanto ao que vai ser visto e ao porquê do tema escolhido". Foi ainda atribuída uma menção honrosa à Formas Efémeras, Unipessoal Lda., do Fundão, com um texto sobre a exposição "Casa de Bombo de Lavacolhos".

Em 2017 o Teatro Municipal Maria Matos foi o vencedor, com o texto do espetáculo "A Caminhada dos Elefantes".