"Dom Gilberto vai à caça" é o título de uma das atividades de Natal do Museu de Lisboa. Trata-se de uma espécie de caça ao tesouro no espaço do museu que termina com uma mesa posta.

Paulo Cuiça, o coordenador do Serviço Educativo do Museu conta que o desafio é para que as famílias descubram como era a mesa de natal no tempo de Santo António, na época medieval.