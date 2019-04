Museu do Louve recebe obras retiradas de Notre-Dame durante incêndio

As obras de arte que foram retiradas da catedral Notre-Dame durante o incêndio vão ser transferidas para o Museu do Louvre, revelou o ministro francês da Cultura, Franck Riester.

PUB

Quando as chamas deflagraram, os funcionários do corpo de bombeiros, membros do Ministério da Cultura e da Câmara de Paris deslocaram-se ao local para proteger as principais obras de arte, o que possibilitou que se salvassem diversas peças.

A coroa de espinhos de Cristo e a túnica do século XI do rei francês Saint-Louis estão entre as obras de arte retiradas do monumento. Estas peças foram primeiro transferidas para a câmara e agora serão colocadas no Museu do Louvre.

LER MAIS:

- ​​​​​​​Notre-Dame sobreviveu e, depois do choque, Paris também. Tudo o que se sabe

- ​​​​​​​Notre-Dame não deixou ninguém indiferente. As capas do dia seguinte

- Notre-Dame: o momento em que o pináculo ruiu

- A dois passos do fogo. Imagens mostram chamas em Notre-Dame vistas do telhado

- Roubada, destruída e incendiada. 856 anos depois, Notre-Dame tem de renascer outra vez