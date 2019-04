Música de Russos para a Morte de Estaline

Raramente, para não dizer que muito poucas vezes esta partitura foi tocada ao vivo em Portugal, o pianista António Rosado, também há muito tempo que olhava para esta partitura e sempre a guardou a aguardar outros tempos, é agora, esta tarde de domingo. É um momento único para ouvir este concerto irmão os outros de Rachmaninoff que não teve os holofotes dos outros, pelo menos o numero 2 e o numero 3. Concerto para orquestra e piano numero 4 de Rachmaninoff e sinfonia número 10 de Shostakovitch para um programa Shostakovitch e a morte de Estaline com o maestro Pedro Neves, que apesar de serem dois compositores russos, são muito diferentes. Dois momentos seguindo sempre o anagrana de DSCH, as notas do nome de Shostakovitch e o numero 4, de Racmaninoff.

Shostakovitch e a Morte de Estaline, concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa com direcção do Maestro Pedro Neves com o pianista António Rosado, esta tarde de domingo, às 17h00, na Aula Magna da Universidade de Lisboa.