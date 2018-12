Não é fado nem é tango. "Morna é morna"

Quando perguntam ao ministro da Cultura de Cabo Verde se a morna é o fado ou o tango do país, Abraão Vicente é perentório: "Morna é morna". O ministro esteve esta manhã na TSF no âmbito das celebrações do primeiro Dia Nacional da Morna, género musical cabo-verdiano.

Em entrevista ao jornalista Fernando Alves, Abraão Vicente descreve a morna como "a alma" de Cabo Verde e recusa comparações com outros géneros músicas: "Os estudiosos recusam-se a dizer que é parecido com o fado, tem uma cadencia africana que nos afasta."

Entre as muitas iniciativas que marcam as celebrações do primeiro Dia da Morna está uma conferência "Pensar B.Leza e a Morna", que acontece na Assembleia Nacional, dedicada ao músico, natural de Mindelo, que escrevia mornas a pedido.

"B Leza não é propriamente uma figura muito celebrada e estamos a trabalhar para devolvê-lo à luz pública, para resgatá-lo para os dias de hoje"

